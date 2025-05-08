Николич и Мусаев пропустят матч ЦСКА — «Краснодар» из-за дисквалификации

ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ 10 мая примет «Краснодар».

Главный тренер армейцев Марко Николич пропустит встречу из-за дисквалификации за 4 желтые карточки. Также дисквалификацию за 8 желтых карточек получил главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

Также 28-й тур пропустят Евгений Морозов («Локомотив»), Саид Сахархизан («Оренбург»), Витор Тормена («Краснодар»), Доминик Ороз («Крылья Советов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Руслан Литвинов («Спартак»), Артем Тимофеев («Локомотив»).

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет в Москве 10 мая и начнется в 19.30 мск.