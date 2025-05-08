Футбол
8 мая, 09:41

Футболист «Факела» Брахими: «Мы верим в сохранение места в РПЛ. Три следующие игры являются тремя финалами»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Факела» Мохамед Брахими рассказал, что в команде продолжают верить, что сумеют сохранить место в РПЛ по итогам сезона.

«Наша команда все еще верит в сохранение в РПЛ в этом сезоне. Если бы мы не верили, мы бы так не играли. Будем верить до конца. Нам нужно играть не на 100 процентов, а на 1000 процентов в каждом матче, для нас следующие три игры являются тремя финалами. После этого мы сможем понять, заслужили мы остаться в РПЛ или нет», — цитирует Брахими ТАСС.

После 27 туров воронежцы с 16 очками замыкают турнирную таблицу РПЛ. Команда Игоря Шалимова на семь очков отстает от зоны стыковых матчей. В заключительных турах «Факел» сыграет с «Локомотивом» (11 мая), «Пари НН» (17 мая) и «Крыльями Советов» (24 мая).

Источник: ТАСС
