7 мая, 22:47

«Динамо» не продлит контракт с Бальбуэной

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» не планирует продление истекающего летом контракта с 33-летним капитаном команды Фабианом Бальбуэной.

Защитник сборной Парагвая пришел в «Динамо» из «Вест Хэма» в статусе свободного агента летом 2021 года, стал обладателем двух бронзовых медалей РПЛ, сыграл за бело-голубых 89 матчей и забил 8 голов.

ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Футболист Сапогов

    Пассажир этот Бальбуэна, хорошо что не переписывают его. Очень медленный, от него все убегают, постоянно игроков теряет. Он сейчас даже не нужен командам нижней восьмерки нашей РПЛ. Спасибо и до свидания. И хватит уже про Личку нытье устраивать. Я понимаю, когда пишут болельщики других команд, им нравится, что Динамо деградирует. Но когда пишут Динамовцы, люди ОЧНИТЕСЬ!!! Все важнейшие матчи с ним проиграли! Все. Начиная с решающего прошлого и кончая всеми в этом сезоне. И чемп и кубок.

    08.05.2025

  • m_16

    Но именно Зенит почему-то уводит лучших игроков у конкурентов.

    08.05.2025

  • Старичела

    либр в тройку, либо кубок

    08.05.2025

  • Старичела

    в тройку вполне мог войти, т.е. условие продления выполнить

    08.05.2025

  • Shaun Murphin

    Осипенко в "Краснодар" сватают.

    08.05.2025

  • gord15z

    там Бувач настоял .у него контра с Личкой была. и сейчас по некоторым сведениям у Бувача будет определяющее слово в выборе гл.тренера

    08.05.2025

  • gord15z

    в контракте про кубок пунктик есть...

    08.05.2025

  • Эрик Рыжий

    В тройку Личка вполне мог войти. И почему уволили не дожидаясь окончания контракта?

    08.05.2025

  • Эрик Рыжий

    Там уже Скопинцев и Даса, зачем им еще один Бальбуэна.

    08.05.2025

  • gord15z

    имели полное право.он(Личка) не смог выполнить условия контракта. по поводу Бульбы -он задолбал руководство своим отношением к клубу(поездка на год в Бразилию, олимпиада, условное недомогание в клубе и тут же игры за сборную)

    08.05.2025

  • Дикий Мяв

    Пора разогнать этих латиносов, своих из дубля набирать, бла-бла-бла...

    08.05.2025

  • Дикий Мяв

    Буэны на этом закончились?

    08.05.2025

  • James Gang

    Сначала расстались с Вальбуэной, теперь с Бальбуэной...

    08.05.2025

  • Vitamin007

    Да и нас.ать на него! Как и на всех латинос. Возьмите своих из аренды!

    08.05.2025

  • Кубанойд

    Читалось! :confused:

    08.05.2025

  • Tоварищ Майор

    Идиоты? Что вы творите?

    08.05.2025

  • За Шалимова

    Личка про него все рассказал в Это Футбол Брат, посмотрите, кто не видел. Поэтому да и х с ним.

    08.05.2025

  • Abellardo

    И правильно сделает! Два года их плавил.

    08.05.2025

  • samozvanets

    Команде стоило добавить одного-двух Бальбуэна, а не терять единственного. Впрочем, не дать лучшему тренеру за последние годы несколько туров доработать - тоже очередное ноу-хау. Похоже, понеслись гениальные руководящие идеи: больше перемен (больше трансферов ((больше трансферных расходов (((больше комиссий)))

    08.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Вальбуэна был, Бальбуэна был, следующий Аальбуэна будет?

    07.05.2025

  • Радон

    На годик могли бы и продлить) Надежный защитник.

    07.05.2025

  • Старый болельщик

    Генерал в этом году уже не выглядит безоговорочным лидером в защите Динамо. Причина ясна - постоянные выезды в Америку. Конечно они забирают очень много сил. В Парагвае он и Касерес на первых ролях в защите. Но и в Динамо он всё таки смотрелся прилично, но не без ошибок. Жаль, что никого не нашли стоящего игрока ему в пару и это безусловно сказывалось в целом на его игре. Жаль, но команда так или иначе потеряла классного защитника и капитана. И вот теперь уже вопрос: а кто его заменит? Я не вижу в команде игрока, достойно заменившего бы Генерала. Может быть разве ростовский Осипенко? Но как он впишется в игру команды? Ведь Касер и Робик латиносы. А кроме их есть и Бито и Кара и Чико. Но это конечно вилами на воде писано. Во всяком случае усиления в защите не просматривается на сегодняшний день.

    07.05.2025

  • Колобок Колобков

    Странно....И чего это не продлевают контракт ??? Ему ведь всего 33, это же не 75...

    07.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

