«Динамо» не продлит контракт с Бальбуэной

Как стало известно «СЭ», «Динамо» не планирует продление истекающего летом контракта с 33-летним капитаном команды Фабианом Бальбуэной.

Защитник сборной Парагвая пришел в «Динамо» из «Вест Хэма» в статусе свободного агента летом 2021 года, стал обладателем двух бронзовых медалей РПЛ, сыграл за бело-голубых 89 матчей и забил 8 голов.