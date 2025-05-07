«Динамо» не продлит контракт с Бальбуэной
Как стало известно «СЭ», «Динамо» не планирует продление истекающего летом контракта с 33-летним капитаном команды Фабианом Бальбуэной.
Защитник сборной Парагвая пришел в «Динамо» из «Вест Хэма» в статусе свободного агента летом 2021 года, стал обладателем двух бронзовых медалей РПЛ, сыграл за бело-голубых 89 матчей и забил 8 голов.
