Нигматуллин: «Важно, чтобы натурализация игроков не превратилась в систему — одни бразильцы играют за сборную России»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут получить российское гражданство.

«Когда были единичные случаи натурализации футболистов, относился к этому нормально. Например, Гильерме определенное время был полезен сборной. Понятно, что таких ярких игроков в нашей национальной команде нет. Сборная России все-таки должна быть основана на патриотизме, а не на финансовых отношениях. Поэтому, прежде всего, в команде должны играть россияне. Но что случилось, то случилось. В этом случае важно, чтобы натурализация игроков не превратилась в систему — одни бразильцы играют за сборную России. На такую сборную вряд ли будут ходить», — цитирует Нигматуллина Sport24.

Ранее в РФС назвали условия, при которых бразильские футболисты смогут выступать за сборную России.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.