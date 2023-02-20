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Нигматуллин: «Важно, чтобы натурализация игроков не превратилась в систему — одни бразильцы играют за сборную России»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут получить российское гражданство.

«Когда были единичные случаи натурализации футболистов, относился к этому нормально. Например, Гильерме определенное время был полезен сборной. Понятно, что таких ярких игроков в нашей национальной команде нет. Сборная России все-таки должна быть основана на патриотизме, а не на финансовых отношениях. Поэтому, прежде всего, в команде должны играть россияне. Но что случилось, то случилось. В этом случае важно, чтобы натурализация игроков не превратилась в систему — одни бразильцы играют за сборную России. На такую сборную вряд ли будут ходить», — цитирует Нигматуллина Sport24.

Ранее в РФС назвали условия, при которых бразильские футболисты смогут выступать за сборную России.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-nigmatullin-vazhno-chtoby-za-sbornuyu-rossii-ne-igrali-odni-braziltsy-na-takuyu-komandu-vryadli-budut-khodit
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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