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Сегодня, 19:42

Кокорин назвал Дзюбу старым седым ослом

Виталий Косик
Корреспондент
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Артем Дзюба и Александр Кокорин.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин в шуточной манере ответил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

Кокорин ответил на пост Дзюбы с тренировки железнодорожников: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам».

На что Дзюба ответил Кокорину: «Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься».

Нападающий «Ариса» ответил обидчику: «У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осел. Хватит льва ставить везде. Ты проиграл спор».

Летом 2022 года между игроками уже происходили подобные шуточные перепалки.

Кокорин и Дзюба вместе играли в «Зените» в 2016-2019 годах.

Александр Кокорин
Артем Дзюба
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Локомотив (Москва)
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2
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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