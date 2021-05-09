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Несколько российских клубов проявляют интерес к Ташаеву

16:12
Александр Ташаев. Фото ФК «Спартак»
Александр Ташаев. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитником московского «Спартака» Александром Ташаевым интересуются несколько российских клубов.

«Пока мы не общались со «Спартаком» о расторжении контракта. Разговор с руководством команды будет проведен по окончании сезона, — сказал агент игрока Алан Агузаров ТАСС. — Несколько российских клубов проявляют интерес к Ташаеву, однако мы будем вести переговоры только после того, как чемпионат закончится и пройдет встреча с руководством «Спартака».

26-летний Ташаев выступает за «Спартак» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах за «Спартак-2» в чемпионате Олимп — ФНЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

В 2018 году футболист входил в расширенный список тренерского штаба сборной России для участия в домашнем чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11331205

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