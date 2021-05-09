Капитан «Зенита» Ловрен поздравил подписчиков с Днем Победы

Капитан «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен опубликовал у себя в Instagram поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен.

С праздником Великой Победы!



Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!#ДеньПобеды#ГородГеройЛенинград pic.twitter.com/RKtB2oDjs5 — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) May 9, 2021

В текущем сезоне «Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984). В РПЛ клубу предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).