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Капитан «Зенита» Ловрен поздравил подписчиков с Днем Победы

16:10
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Капитан «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен опубликовал у себя в Instagram поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен.

В текущем сезоне «Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984). В РПЛ клубу предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Dejan06Lovren/status/1391360747939172353

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