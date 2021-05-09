Капитан «Зенита» Ловрен поздравил подписчиков с Днем Победы
16:10
Капитан «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен опубликовал у себя в Instagram поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
«С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен.
В текущем сезоне «Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984). В РПЛ клубу предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Dejan06Lovren/status/1391360747939172353
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