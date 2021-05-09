В День Победы «Химки» почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Перед тренировкой накануне матча со «Спартаком» красно-черные в полном составе возложили цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну».

В День Победы команда почтила память погибших в Великой Отечественной войне.



Перед тренировкой накануне матча со «Спартаком» красно-чёрные в полном составе возложили цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну». pic.twitter.com/DuMWMW3RTo — ФК «Химки» (@fc_khimki) May 9, 2021

Встреча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Спартаком» пройдет 10 мая.