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В День Победы «Химки» почтили память погибших в Великой Отечественной войне

17:23
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В День Победы «Химки» почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Перед тренировкой накануне матча со «Спартаком» красно-черные в полном составе возложили цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну».

Встреча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Спартаком» пройдет 10 мая.

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