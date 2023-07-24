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Непомнящий указал причину неудачи ЦСКА в матче с «Уралом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал причину неудачи ЦСКА в матче первого тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

«Расстроило выездное поражение ЦСКА от «Урала». Невооруженным глазом видно, что «армейцам» не хватает глубины состава. Они расстались с двумя игроками, скорее всего, покинет команду и третий. Не может играть Обляков, и есть много травмированных. У этой неудачи есть объективные причины», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

29 июля «Урал» сыграет с «Пари НН» в рамках второго тура чемпионата России, а ЦСКА на следующий день встретится с «Ахматом».

Источник: vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
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РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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