Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» оценил перспективы «Локомотива» побороться за первое место в РПЛ.

— Что ответите тем, кто накануне сезона пророчил чемпионство «Локомотиву»?

— Да ну, какое чемпионство... «Локо» еще работать и работать. Очень слабая оборона, нужен квалифицированный центральный защитник. Вспомните второй гол «Рубина» — когда Фамейе спокойно посадил Фассона на задницу и расстрелял Лантратова. Первый мяч тоже пропустили в простейшей ситуации. Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?!