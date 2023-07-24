Дьяков: «Сейчас ЦСКА не претендент на чемпионство»

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» прокомментировал поражение ЦСКА от «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

— Что ждет ЦСКА?

— Сейчас это не претендент на чемпионство. Если не будет качественного усиления, армейцы даже в тройку не попадут. Играть-то некому! Медину продали, с Карраскалем непонятная ситуация. Травмированы сразу три центральных защитника — Дивеев, Роша и Агапов...

— Обляков никак не восстановится...

— Вот-вот. Потерь много, сезон уже стартовал — а новичков как не было, так и нет! Когда ж их ждать? К пятому туру? Если клуб реально собирается бороться за золото, трансферы на вход нужны в межсезонье, а не в разгар чемпионата. Время-то на притирку тоже требуется. В общем, пока у армейцев всё не слава богу.

— В Екатеринбурге еще и Акинфеев напортачил.

— Ну... Бывает. Я бы не стал винить Игоря в поражении. Он по-прежнему в порядке, фантастически стабилен. А две-три ошибки за год у любого вратаря случаются.