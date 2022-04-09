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Непомнящий считает, что ЦСКА проиграл «Химкам» из-за индивидуальных ошибок футболистов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал поражение армейцев от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Причины такого результата — провалы в обороне и индивидуальные ошибки игроков. Если судить по матчу с «Уралом», там я посчитал, что игроки, которые вернулись из сборных, были не в оптимальном состоянии. У меня мелькала мысль, что нет слаженной игры, а сегодня мы увидели разобщение в обороне. Когда выпадает то один защитник, то другой — вот что главное. Когда команда не держит свои ворота «сухими», то и в атаке трудно играть. Тем более, видите, не повезло: «Химки» забили первыми, и начали дергаться игроки ЦСКА. Они играли ниже своего потенциала, это точно», — приводит «Газета.ru» слова Непомнящего.

По словам специалиста, красно-синие проиграли не из-за системных проблем в обороне, а из-за индивидуальных ошибок.

«Игра Фернандеса на позиции центрального защитника? Говорить по персоналиям я не хотел бы. Получилось так, что была одна ошибка, потом — еще одна. И они привели к двум пропущенным голам. Это не системная проблема, а индивидуальная. Так случилось, что все это пришлось на один матч», — добавил Непомнящий.

В матче «Химки» — ЦСКА у армейцев отличились Егор Ушаков и Юсуф Языджи (с пенальти). У химчан дубль сделал Александр Руденко, по одному голу забили Илья Садыгов и Бесард Сабович.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 24 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
ЦСКА
Голы
Садыгов, 9 (1:0), Ушаков, 32 (1:1), Юсуф Языджи, 44 (1:2), Руденко, 54 (2:2), Сабович, 80 (3:2), Руденко, 86 (4:2)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов (Юран, 89) Григалава Глушаков Камышев (Сабович, 55) Кухарчук (Главчич, 64) Садыгов (Магомедов, 46) Руденко (Долгов, 89)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Карраскаль (Эджуке, 87) Зайнутдинов (Мухин, 60) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Набабкин, 68) Обляков Ушаков (Яковлев, 68)
Предупреждения
Руденко 20’, Григалава 42’  -  Карраскаль 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Миневич (Смоленск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Betting.team/ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
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Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

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1.77

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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

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15%

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П1

13%

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Валерий Непомнящий
Футбол
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ФК Химки
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0
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
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