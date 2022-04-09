Непомнящий считает, что ЦСКА проиграл «Химкам» из-за индивидуальных ошибок футболистов

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал поражение армейцев от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Причины такого результата — провалы в обороне и индивидуальные ошибки игроков. Если судить по матчу с «Уралом», там я посчитал, что игроки, которые вернулись из сборных, были не в оптимальном состоянии. У меня мелькала мысль, что нет слаженной игры, а сегодня мы увидели разобщение в обороне. Когда выпадает то один защитник, то другой — вот что главное. Когда команда не держит свои ворота «сухими», то и в атаке трудно играть. Тем более, видите, не повезло: «Химки» забили первыми, и начали дергаться игроки ЦСКА. Они играли ниже своего потенциала, это точно», — приводит «Газета.ru» слова Непомнящего.

По словам специалиста, красно-синие проиграли не из-за системных проблем в обороне, а из-за индивидуальных ошибок.

«Игра Фернандеса на позиции центрального защитника? Говорить по персоналиям я не хотел бы. Получилось так, что была одна ошибка, потом — еще одна. И они привели к двум пропущенным голам. Это не системная проблема, а индивидуальная. Так случилось, что все это пришлось на один матч», — добавил Непомнящий.

В матче «Химки» — ЦСКА у армейцев отличились Егор Ушаков и Юсуф Языджи (с пенальти). У химчан дубль сделал Александр Руденко, по одному голу забили Илья Садыгов и Бесард Сабович.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 24 матчах.