Комментатор Генич назвал убогим футболом матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

Известный комментатор Константин Генич раскритиковал качество футбола в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».

«Убогий футбол. Очень сложно смотреть за игрой в Казани», — написал Генич в Telegram.

«Рубин» в турнирной таблице РПЛ занимает 12-е место, набрав в 23 матчах 25 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.

Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет «Рубин». Контракт тренера с казанцами рассчитан до лета 2024 года.