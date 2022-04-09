Гол нападающего «Рубина» Германа Онугхи в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» был отменен.

На 60-й минуте встречи Онугха забил гол пяткой в прыжке после прострела с правого фланга. Главный судья Владимир Москалев отменил взятие ворот из-за офсайда.

Онугха перешел в «Рубин» в сентябре 2021 года. На счету 25-летнего россиянина 2 гола в 18 матчах за казанцев.