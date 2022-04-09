«Рубин» — «Краснодар»: судья отменил гол Онугхи пяткой из-за офсайда
Судья отменил гол нападающего «Рубина» Онугхи в ворота «Краснодара» из-за офсайда
Гол нападающего «Рубина» Германа Онугхи в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» был отменен.
На 60-й минуте встречи Онугха забил гол пяткой в прыжке после прострела с правого фланга. Главный судья Владимир Москалев отменил взятие ворот из-за офсайда.
Онугха перешел в «Рубин» в сентябре 2021 года. На счету 25-летнего россиянина 2 гола в 18 матчах за казанцев.
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|
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|24
|13
|4
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|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
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|23
|12
|3
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|39
|
6
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|37
|
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|
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|
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|
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|7
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|
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|7
|4
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|31-43
|25
|
13
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|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
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16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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