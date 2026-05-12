Источник: Сандро Шварц хочет от ЦСКА защищенный контракт на три года

Немецкий тренер Сандро Шварц близок к возвращению в Россию, утверждает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

5 мая «СЭ» сообщал, что к 47-летнему специалисту проявляет интерес ЦСКА в поиске замены для Фабио Челестини. Также попытки вернуть Шварца предпринимало московское «Динамо», которое немец тренировал в 2020-2022 годах.

По информации источника, Шварц готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на три года с зарплатой 2-2,5 миллиона евро. Отмечается, что армейцев такой вариант не устраивает, переговоры все еще идут. Не исключен и вариант с возвращением Шварца в «Динамо».

Также сообщается, что ЦСКА общался с бывшим главным тренером команды, ныне возглавляющим АЕК Марко Николичем и тренером «Аль-Айна» Владимиром Ивичем, но обоих специалистов устраивает работа в их нынешних командах, поэтому армейцы решили остановиться на Шварце.

После 29 туров РПЛ сезона-2025/26 ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в таблице.

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