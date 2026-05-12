КДК рассмотрит на заседании поведение голкипера «Пари НН» Медведева после матча с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС включил в повестку дня заседания, которое пройдет 14 мая, эпизод с поведением голкипера «Пари НН» Никиты Медведева после матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Игра команд проходила 11 мая в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. По окончании матча Медведев в резкой форме раскритиковал фанатов за плакаты в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Футболист приглашен на заседание», — сообщается на сайте РФС.

Также КДК рассмотрит систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН» Вадима Гаранина.

Кроме этого, как отмечает РФС, в повесткй дня заседания будут входить следующие пункты:

— Выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова

— Скандирование болельщиками «Крыльев Советов» оскорбительных выражений в адрес судьи

— Скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений в адрес судьи

— Опоздание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на послематчевое флеш-интервью (интервью началось спустя 12 минут после окончания матча)

— Удаление футболиста «Балтики» Кевина Андраде за серьезное нарушение правил игры (футболист приглашен на заседание)

— Задержка выхода команды «Ростов» на три минуты перед началом второго тайма

— Задержка выхода команды «Динамо» на три минуты перед началом матча

— Задержка выхода команды «Краснодар» на пять минут перед началом матча

— По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение игрока «Динамо» Максима Осипенко (футболист приглашен на заседание)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max