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12 мая, 18:50

КДК рассмотрит на заседании поведение голкипера «Пари НН» Медведева после матча с ЦСКА

Алина Савинова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС включил в повестку дня заседания, которое пройдет 14 мая, эпизод с поведением голкипера «Пари НН» Никиты Медведева после матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Игра команд проходила 11 мая в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. По окончании матча Медведев в резкой форме раскритиковал фанатов за плакаты в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Футболист приглашен на заседание», — сообщается на сайте РФС.

Также КДК рассмотрит систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН» Вадима Гаранина.

Кроме этого, как отмечает РФС, в повесткй дня заседания будут входить следующие пункты:

— Выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова

— Скандирование болельщиками «Крыльев Советов» оскорбительных выражений в адрес судьи

— Скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений в адрес судьи

— Опоздание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на послематчевое флеш-интервью (интервью началось спустя 12 минут после окончания матча)

— Удаление футболиста «Балтики» Кевина Андраде за серьезное нарушение правил игры (футболист приглашен на заседание)

— Задержка выхода команды «Ростов» на три минуты перед началом второго тайма

— Задержка выхода команды «Динамо» на три минуты перед началом матча

— Задержка выхода команды «Краснодар» на пять минут перед началом матча

— По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение игрока «Динамо» Максима Осипенко (футболист приглашен на заседание)

Никита Медведев.«Идите за своего тренера болейте». Медведев накинулся на фанатов «Пари НН» из-за баннера о Шпилевском

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Источник: https://www.rfs.ru/news/224235
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Никита Медведев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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