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«Некоторые игроки были закрепощены». Тедеско — о матче с «Химками»

21:50
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы довольны результатом, — сказал Тедеско на пресс-конференции. — Команда была немного зажата. Так часто бывает, когда ты можешь добиться чего-то важного. Некоторые игроки, не все, немного боятся чего-то — возможно, боятся проиграть. Мы хотели поддержать микроклимат во время подготовки к матчу, не говорить о турнирной таблице и важности игры. Мы можем играть лучше, мы должны играть более текуче и менее закрепощенно. Сегодня иногда не хватало действий в атаке. Спасибо Максименко, несколько раз он спас команду».

(Олег Кошелев)

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