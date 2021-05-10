Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы довольны результатом, — сказал Тедеско на пресс-конференции. — Команда была немного зажата. Так часто бывает, когда ты можешь добиться чего-то важного. Некоторые игроки, не все, немного боятся чего-то — возможно, боятся проиграть. Мы хотели поддержать микроклимат во время подготовки к матчу, не говорить о турнирной таблице и важности игры. Мы можем играть лучше, мы должны играть более текуче и менее закрепощенно. Сегодня иногда не хватало действий в атаке. Спасибо Максименко, несколько раз он спас команду».

(Олег Кошелев)