Черевченко поблагодарил игроков «Химок» за матч со «Спартаком»
21:49
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:2).
«В раздевалке поблагодарил ребят, — сказал тренер в эфире канала «Матч премьер» 10 мая. — Вдесятером уже вторую игру играем. Бывает, недотерпели немножко, со стандарта пропустили. Обидно. Хотя могли забить еще один или два. В концовке ноги игроков уже не слушались. Тяжело играть вдесятером».
В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Максим Глушенков забил единственный мяч у «Химок».
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