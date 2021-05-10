Полузащитник «Спартака» Крал поблагодарил Тедеско
21:50
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал выразил слова благодарности главному тренера Доменико Тедеско после завершения матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).
«Доменико, спасибо за работу и что сделал нас лучше, как игроков», — сказал чех.
Тедеско возглавляет московский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне «Спартак» за тур до финиша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
(Севастиан Терлецкий)
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