Полузащитник «Спартака» Крал поблагодарил Тедеско

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал выразил слова благодарности главному тренера Доменико Тедеско после завершения матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

«Доменико, спасибо за работу и что сделал нас лучше, как игроков», — сказал чех.

Тедеско возглавляет московский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне «Спартак» за тур до финиша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

(Севастиан Терлецкий)