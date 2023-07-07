«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли «Нефтехимик»
«Крылья Советов» в товарищеском матче в Москве обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:2.
В составе самарской команды отличились Данил Липовой, Сергей Бабкин и Егор Ушаков, у нижнекамцев дубль оформил Артем Котик.
В следующем товарищеском матче «Крылья Советов» 12 июля сыграют против «Рубина».
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«Крылья Советов» — «Нефтехимик» — 3:2 (0:0)
Голы: Котик, 52 (0:1). Липовой, 75 (1:1). Бабкин, 79 (2:1). Ушаков, 86 (3:1). Котик, 96 (3:2).
«Крылья Советов»: Фролов, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл (Липовой, 51), Костанца (Витюгов, 31. Зотов, 51), Иванисеня, Салтыков (Писарский, 51), Гарре (Бабкин, 51), Цыпченко (Рахманович, 35), Шитов (Ушаков, 51).
«Нефтехимик»: Голубев, Зорин, Шоркин, Котов (Ситдиков, 51), Бердников, Денисов (Котик, 51), Базелюк (Джамилов, 51), Морозов, Касаткин, Петров, Марухин.
Предупреждение: Морозов, 24.
7 июля. Москва. Стадион «СК Рублево».
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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