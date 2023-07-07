Аванесян: «У Игнашевича есть преимущество перед другими тренерами — как игрок он добился больших высот»
Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Игнашевича.
«У него есть большое преимущество перед другими наставниками, потому что он сам поиграл в футбол и добился больших высот. Свой опыт он передает нам. Тренер может какие-то моменты глубоко разобрать, объяснить и сам показать. Особенно, как играть в обороне. Я хорошо помню его игру за ЦСКА, хотя сам был тогда еще мальчишкой. Подавал мячи. В том числе и ему. Думаю, он меня помнит с тех времен. Когда я был в дубле в 17 лет, он работал у нас тренером», — приводит слова Аванесяна «Евро-Футбол.Ру».
По итогам сезона-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ.
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|ЦСКА
|0
|0
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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