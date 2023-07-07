Аванесян: «У Игнашевича есть преимущество перед другими тренерами — как игрок он добился больших высот»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«У него есть большое преимущество перед другими наставниками, потому что он сам поиграл в футбол и добился больших высот. Свой опыт он передает нам. Тренер может какие-то моменты глубоко разобрать, объяснить и сам показать. Особенно, как играть в обороне. Я хорошо помню его игру за ЦСКА, хотя сам был тогда еще мальчишкой. Подавал мячи. В том числе и ему. Думаю, он меня помнит с тех времен. Когда я был в дубле в 17 лет, он работал у нас тренером», — приводит слова Аванесяна «Евро-Футбол.Ру».

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ.