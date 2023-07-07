Сарвели заявил, что готов к предстоящему сезону на 75%
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о подготовке к предстоящему сезону и адаптации в команде железнодорожников.
«Как прошла твоя адаптация в «Локомотиве»? Ребята меня приняли отлично, адаптация прошла хорошо. Со всеми потихоньку общаюсь, больше, конечном с теми ребятами, которых знаю. Я уже пять дней в команде, все хорошо. Работаем, готовимся к сезону, непросто. Как надо, так и идут сборы. Самые ли тяжелые сборы в карьере? Нет. Насколько готов к сезону? Не знаю, на процентов 75, думаю. Откровенно, тяжело было играть. Если бы сегодня был бы дождик, я бы почувствовал себя намного лучше. Какие ожидания от предстоящего сезона? Быть как можно выше и побеждать каждую игру», — приводит слова Сарвели Metaratings.ru.
29 июня «Локомотив» объявил о переходе Сарвели из «Сочи». Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -