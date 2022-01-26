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«Нефтчи» договорился о трансфере полузащитника «Уфы»

Иван Шитик
Корреспондент

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» договорился о подписании еще одного игрока. Бакинцы возьмут в аренду хавбека российской «Уфы» Азера Алиева, сообщает azerisport.com.

Алиев вернулся в «Уфу» летом 2021 года. До этого футболист выступал за «Тамбов», за который в 10 матчах РПЛ забил 1 гол.

Источник: https://www.azerisport.com/football/20220125183744461.html
ФК Нефтчи
ФК Уфа
Азер Алиев
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