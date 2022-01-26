«Нефтчи» договорился о трансфере полузащитника «Уфы»

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» договорился о подписании еще одного игрока. Бакинцы возьмут в аренду хавбека российской «Уфы» Азера Алиева, сообщает azerisport.com.

Алиев вернулся в «Уфу» летом 2021 года. До этого футболист выступал за «Тамбов», за который в 10 матчах РПЛ забил 1 гол.