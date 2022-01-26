Терехов покинул «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов покидает команду, сообщает официальный сайт клуба. Контракт расторгнут по согласию сторон.

23-летний футболист дебютировал за основную команду в апреле 2016 года, всего провел за нее 21 матч и забил один мяч.

В текущем сезоне выступал за «Динамо-2», отличившись дважды в пяти встречах.