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Сегодня, 17:10

Терехов покинул «Динамо»

Евгений Петров
Корреспондент
Антон Терехов.
Фото ФК «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов покидает команду, сообщает официальный сайт клуба. Контракт расторгнут по согласию сторон.

23-летний футболист дебютировал за основную команду в апреле 2016 года, всего провел за нее 21 матч и забил один мяч.

В текущем сезоне выступал за «Динамо-2», отличившись дважды в пяти встречах.

Источник: https://fcdm.ru/news/anton-terexov-pokidaet-dynamo
Антон Терехов
ФК Динамо (Москва)
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