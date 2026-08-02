«Краснодар» — «Факел»: штрафной, с которого открыт счет, назначен ошибочно

На 3-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Краснодар» — «Факел» судья Станислав Матвеев ошибочно оценил действия Дарко Тодоровича и наказал его штрафным ударом.

Воронежец пытался выбить мяч и сыграл в него, а Жоау Батчи убрал ногу в сторону от мяча — сделал ей движение в направлении соперника. Естественно, в такой ситуации произошел контакт в ногах, при котором рефери принял неверное решение.

После розыгрыша ошибочно назначенного штрафного краснодарцы открыли счет.