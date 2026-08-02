Карседо — о пенальти в ворота «Спартака»: «Мяч точно был в движении»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал эпизод с пенальти в ворота красно-белых в начале матча с «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот.

— Сталкивались ли вы за свою карьеру с эпизодами, который случился с Ву?

— Мы посмотрели эпизод: да, мяч двигался, он был точно в движении. Вопрос в том, остановился он или нет. Арбитр посчитал, что мяч остановился. Как бы то ни было, назначили пенальти. В целом, были определенные эпизоды по этому матчу. В частности, с Литвиновым случился эпизод, когда был возможен пенальти. В любом случае мы не должны и не можем быть зависимы от работы арбитров. Мы должны показывать свой футбол, добиваться победы, несмотря ни на что. Сегодня нам это удалось и мы этому очень рады.