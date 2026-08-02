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2 августа, 23:35

Карседо — о пенальти в ворота «Спартака»: «Мяч точно был в движении»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал эпизод с пенальти в ворота красно-белых в начале матча с «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот.

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Ахмат&raquo; на&nbsp;выезде благодаря голу Эсекьеля Барко на&nbsp;90+1-й минуте.Курьезный пенальти не сломал «Спартак». Победу в Грозном принес штрафной Барко

— Сталкивались ли вы за свою карьеру с эпизодами, который случился с Ву?

— Мы посмотрели эпизод: да, мяч двигался, он был точно в движении. Вопрос в том, остановился он или нет. Арбитр посчитал, что мяч остановился. Как бы то ни было, назначили пенальти. В целом, были определенные эпизоды по этому матчу. В частности, с Литвиновым случился эпизод, когда был возможен пенальти. В любом случае мы не должны и не можем быть зависимы от работы арбитров. Мы должны показывать свой футбол, добиваться победы, несмотря ни на что. Сегодня нам это удалось и мы этому очень рады.

&laquo;Спартак&raquo; на&nbsp;выезде победил &laquo;Ахмат&raquo; в&nbsp;матче 2-го тура РПЛ.У этого «Спартака» практически нет слабых мест. А теперь представьте, что будет с Даку!
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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Арбитр Николаев о курьезном пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»: «Проблема защитника»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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