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«Нечасто сталкиваешься, что женщина понимает футбол лучше мужчин». Евсеев отметил материал журналиста «СЭ» Натальи Юриной об «Уфе»

13:25
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил материал журналиста «СЭ» Натальи Юриной, посвященный разбору игры его команды в сезоне-2019/20.

— Нечасто сталкиваешься с женщинами, которые смотрят на игру порой глубже и точнее, чем многие журналисты-мужчины, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Читаю в «СЭ» Наталью Юрину. Сегодня снова удивила.

Разбор команды Вадима Евсеева можно прочитать здесь.

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