«Нечасто сталкиваешься, что женщина понимает футбол лучше мужчин». Евсеев отметил материал журналиста «СЭ» Натальи Юриной об «Уфе»
13:25
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил материал журналиста «СЭ» Натальи Юриной, посвященный разбору игры его команды в сезоне-2019/20.
— Нечасто сталкиваешься с женщинами, которые смотрят на игру порой глубже и точнее, чем многие журналисты-мужчины, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Читаю в «СЭ» Наталью Юрину. Сегодня снова удивила.
Нечасто сталкиваешься с женщинами, которые смотрят на игру порой глубже и точнее, чем многие журналисты-мужчины. Читаю в СЭ Наталью Юрину. Сегодня снова удивила? А затем «женский взгляд» продолжился уже с группой Вести 24. Ссылка на статью в профиле . #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #уфа #евсеев
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