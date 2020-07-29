«Нечасто сталкиваешься, что женщина понимает футбол лучше мужчин». Евсеев отметил материал журналиста «СЭ» Натальи Юриной об «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил материал журналиста «СЭ» Натальи Юриной, посвященный разбору игры его команды в сезоне-2019/20.

— Нечасто сталкиваешься с женщинами, которые смотрят на игру порой глубже и точнее, чем многие журналисты-мужчины, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Читаю в «СЭ» Наталью Юрину. Сегодня снова удивила.

Разбор команды Вадима Евсеева можно прочитать здесь.