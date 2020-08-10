Новичок ЦСКА форвард Адольфо Гайч подчеркнул, что уверен в своих силах и не боится, что его будут равнять по предшественникам в атаке армейцев.

— Легенда ЦСКА Вагнер Лав мог этим летом вернуться в команду, но не сложилось. Нет опасений, что если у вас, не дай бог, не все сразу получится в составе армейцев, болельщики начнут ворчать: «Лучше бы купили Лава»?

— Я не боюсь, если меня будут сравнивать с большими игроками. Знаю себе цену. Приехал в ЦСКА, чтобы писать свою историю. Я сам хочу стать героем этого клуба

— ЦСКА намерен купить аргентинского опорника Фаусту Веру. Сам игрок рассказывал, что разговаривал с вами по поводу армейцев. Не уговорили его переехать в Россию?

— Мы с ним общались некоторое время назад. Вера поздравил меня с переходом в ЦСКА. Больше мы не контактировали, не разговаривали по поводу его трансфера. Если он захочет навести справки по поводу моей новой команды, то я смогу ему помочь. (Виталий Айрапетов)