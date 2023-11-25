Наумов о матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: «Такие пенальти на последней минуте ставить неправильно»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Крыльями Советов» (3:3).

«Матч вытащили не «Крылья», а «Локомотив» подарил два очка самарцам. Игра неожиданно для меня складывалась легко для железнодорожников, думал будет тяжелее. Когда счет стал 3:1, стало все понятно и ясно, но такая расхлябанность приводит к ничье. Это катастрофа! Так играть нельзя, если ты хочешь завоевать медали. Если говорить про пенальти, то в старые добрые времена такой одиннадцатиметровый никогда бы не поставили. Защитник не собирался играть рукой, он не играл ей. Он просто рукой придерживал тело нападающего, а мяч тут прилип. Думаю, что такие пенальти на последней минуте ставить неправильно. Незаслуженно самарцы получают очко из-за этого нелепого пенальти», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают четвертое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».