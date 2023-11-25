Литвинов снежком по голове поздравил Хлусевича с голом в матче с «Балтикой»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов необычно поздравил сокомандника Даниила Хлусевича с голом в матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой» — 1:0.
Хлусевич открыл счет на 32-й минуте, и когда отмечал гол Литвинов дал ему снежком по голове.
Матч на «Ростех Арене» проходит при сильном снегопаде.
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|
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|16
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|28
|
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|
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|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
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|16
|6
|7
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|25
|
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|
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|3
|4
|8
|16-24
|13
|
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|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
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|16
|3
|1
|12
|16-28
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28 тур
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30 тур
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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