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Федотов — о поражении от «Динамо»: «Соперник смог усилить игру, а ЦСКА не хватило ресурса»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Наверное, соперник смог усилить игру, а мы в этом отношении после активного первого тайма, когда мы создали ряд в том числе и убойных моментов...

Первый тайм — передача за линию обороны, неправильно сыграли. Позволили сопернику забить. Затем игра полностью была под нашим контролем. Но здесь мы говорим, что не хватило баланса, дисциплины всей командной в обороне. Я думаю, это главное. Мы пропустили слишком легкие мячи. Там не добежали, здесь не добежали. Не хватило ресурса. Сборные... Мендес, Давила прилетели. Здесь, когда соперник перехватывал инициативу и нужно было добавить активности в атакующих действиях, мы этого не смогли сделать. Опять же скажу, что очень легко два гола пропустили. Будем смотреть, разбираться. Есть что анализировать.

— «Динамо» удалось заменами перевернуть игру. Было видно, что команда вас поджимает, а вы никого не можете выпустить на поле. То есть вопрос об усилении тоже стоит. Всех болельщиков интересует, как команда будет дальше жить.

— Думаю, что это не только этот матч мы страдаем. Находимся в этой ситуации, и должны ее переворачивать в свою пользу. Игры показывают, что нам это подвластно. Единственное, надо эти ряды сплачивать, приходить к этой дисциплине, к отношению обороны. Времени немного до следующего матча, но и сопернику нужно отдать должное. Мы опасались переходных фаз: они быстро и качественно выходили из обороны в атаку. Было непросто. Но здесь тоже важно было доиграть моменты, которых было предостаточно. На перерыв мы могли уйти ведя более внушительно в счете.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Факел 15 5 4 6 14-17 19
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