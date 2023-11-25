Федотов — о поражении от «Динамо»: «Соперник смог усилить игру, а ЦСКА не хватило ресурса»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Наверное, соперник смог усилить игру, а мы в этом отношении после активного первого тайма, когда мы создали ряд в том числе и убойных моментов...

Первый тайм — передача за линию обороны, неправильно сыграли. Позволили сопернику забить. Затем игра полностью была под нашим контролем. Но здесь мы говорим, что не хватило баланса, дисциплины всей командной в обороне. Я думаю, это главное. Мы пропустили слишком легкие мячи. Там не добежали, здесь не добежали. Не хватило ресурса. Сборные... Мендес, Давила прилетели. Здесь, когда соперник перехватывал инициативу и нужно было добавить активности в атакующих действиях, мы этого не смогли сделать. Опять же скажу, что очень легко два гола пропустили. Будем смотреть, разбираться. Есть что анализировать.

— «Динамо» удалось заменами перевернуть игру. Было видно, что команда вас поджимает, а вы никого не можете выпустить на поле. То есть вопрос об усилении тоже стоит. Всех болельщиков интересует, как команда будет дальше жить.

— Думаю, что это не только этот матч мы страдаем. Находимся в этой ситуации, и должны ее переворачивать в свою пользу. Игры показывают, что нам это подвластно. Единственное, надо эти ряды сплачивать, приходить к этой дисциплине, к отношению обороны. Времени немного до следующего матча, но и сопернику нужно отдать должное. Мы опасались переходных фаз: они быстро и качественно выходили из обороны в атаку. Было непросто. Но здесь тоже важно было доиграть моменты, которых было предостаточно. На перерыв мы могли уйти ведя более внушительно в счете.