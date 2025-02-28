Наумов — о ничьей с махачкалинским «Динамо»: «Было бы хорошее поле и погода, «Локомотив» бы победил»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче 19-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).
«Я предполагал, что матч может закончиться либо ничьей, либо победой «Локомотива» с разницей в один мяч, но я не ожидал, что поле будет таким тяжелым для игры в футбол. Кто мог подумать, что в Каспийске в это время будет такой снегопад? Ну а когда приходится играть в таких условиях, то мастерство нивелируется и уровень команд уравнивается: и обрабатывать мяч, и комбинировать крайне сложно. А если ты еще и первым пропускаешь, то тебе очень тяжело становится отыграться, благо «Локомотиву» это удалось сделать», — сказал Наумов «СЭ».
Наумов также отметил, что погодные условия стали важным фактором.
«Безусловно, можно говорить о том, что погодные условия стали одним из главных факторов, которые повлияли на результат. Было бы хорошее поле и погода, «Локомотив» бы победил, ведь мы видели, особенно во втором тайме, их абсолютное превосходство над соперником», — добавил Наумов.
«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.
(Денис Сафронов)
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