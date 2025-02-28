Источник: «Фиорентина» интересуется защитником «Локомотива» Ньямси

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси заинтересовал «Фиорентину», сообщает Africafoot.

По данным источника, «фиалки» следят за игрой 28-летнего француза и предпримут серьезные попытки подписать игрока летом.

Контракт Ньямси с «Локомотивом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В этом сезоне Ньямси забил 4 гола в 23 матчах за российский клуб.