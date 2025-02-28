«Локомотив» не побеждает в гостевых матчах РПЛ с сентября 2024 года

«Локомотив» ушел от поражения в выездном матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

Железнодорожники не побеждают в гостевых матчах чемпионата с сентября 2024 года с тех пор как победили «Пари НН» (3:1). После этого «Локомотив» провел пять игр на выезде, включая матч с «Динамо» — 2 поражения и 3 ничьих. По данным портала Opta, это худшая серия при Михаиле Галактионове.

«Локомотив» с 36 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ.