«Локомотив» не побеждает в гостевых матчах РПЛ с сентября 2024 года
«Локомотив» ушел от поражения в выездном матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 19-м туре РПЛ.
Железнодорожники не побеждают в гостевых матчах чемпионата с сентября 2024 года с тех пор как победили «Пари НН» (3:1). После этого «Локомотив» провел пять игр на выезде, включая матч с «Динамо» — 2 поражения и 3 ничьих. По данным портала Opta, это худшая серия при Михаиле Галактионове.
«Локомотив» с 36 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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12
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13
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14
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15
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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