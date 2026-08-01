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1 августа, 09:05

Боярский уверен, что Соболева полюбили в Санкт-Петербурге: «Доказывает преданность команде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Вы упомянули Соболева. Как вам его преображение?

— В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков «Зенита». Да и конкуренция в нашем коллективе хорошая.

— Как считаете, Соболева уже полюбили болельщики в Санкт-Петербурге?

— Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди, — сказал «СЭ» Боярский.

25 июля «Зенит» обыграл «Акрон» (5:0) в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27. 29-летний форвард оформил дубль.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».

Дональд Трамп, Джанни Инфантино и&nbsp;Михаил Боярский.«Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это». Боярский — об Инфантино, ЧМ-2026 и Соболеве

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Александр Соболев
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Михаил Боярский
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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