Боярский уверен, что Соболева полюбили в Санкт-Петербурге: «Доказывает преданность команде»

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Вы упомянули Соболева. Как вам его преображение?

— В этом большая заслуга Тимощука, который в принципе курирует его состояние в команде. Анатолий долго ждал, когда Саша себя проявит. Не сразу получилось, но сейчас он лидер команды, один из главных игроков «Зенита». Да и конкуренция в нашем коллективе хорошая.

— Как считаете, Соболева уже полюбили болельщики в Санкт-Петербурге?

— Думаю, да. Он своей игрой и голами доказывает свою преданность команде. У болельщиков к нему хорошее отношение. Александр в хорошей форме и возрасте. У него все впереди, — сказал «СЭ» Боярский.

25 июля «Зенит» обыграл «Акрон» (5:0) в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27. 29-летний форвард оформил дубль.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».