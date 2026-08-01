«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 1 августа

«Динамо» Махачкала и «Локомотив» сыграют во 2-м туре чемпионата России в субботу, 1 августа. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

В 1-м туре премьер-лиги махачкалинское «Динамо» победил «Факел» со счетом 2:1. «Локомотив» начал новый сезон с ничьей с «Ахматом» — 1:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде