ЦСКА — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 1 августа

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют во 2-м туре чемпионата России в субботу, 1 августа. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)

В 1-м туре премьер-лиги ЦСКА победил «Балтику» со счетом 2:1. «Крылья Советов» начали новый сезон с ничьей с «Динамо» — 0:0.

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