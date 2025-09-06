Вега — о голе в матче против «Сьона»: «Удалось показать то, на что я способен»

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился впечатлениями от первого гола за питерскую команду, который он забил в матче Winline Суперсерии против «Сьона» (5:3).

«Удалось показать то, на что я способен. Забил — и почувствовал облегчение! Слава богу, гол вышел красивым. Случались ли подобные мячи в моей жизни раньше? Нет, такие точно нет — думаю, это самый красивый. Из двух! Мой дебютный гол в карьере получился очень непривлекательным, сегодняшний не идет с ним ни в какое сравнение. Я люблю каждый день пытаться довести до совершенства какие-то приемы. Буду продолжать оттачивать свое мастерство и становиться лучше», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Веги.

21-летний футболист посвятил гол в ворота «Сьона» дочке и жене.

Вега присоединился к «Зениту» этим летом. Он провел восемь матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.