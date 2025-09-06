Вега — о голе в матче против «Сьона»: «Удалось показать то, на что я способен»
Защитник «Зенита» Роман Вега поделился впечатлениями от первого гола за питерскую команду, который он забил в матче Winline Суперсерии против «Сьона» (5:3).
«Удалось показать то, на что я способен. Забил — и почувствовал облегчение! Слава богу, гол вышел красивым. Случались ли подобные мячи в моей жизни раньше? Нет, такие точно нет — думаю, это самый красивый. Из двух! Мой дебютный гол в карьере получился очень непривлекательным, сегодняшний не идет с ним ни в какое сравнение. Я люблю каждый день пытаться довести до совершенства какие-то приемы. Буду продолжать оттачивать свое мастерство и становиться лучше», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Веги.
21-летний футболист посвятил гол в ворота «Сьона» дочке и жене.
Вега присоединился к «Зениту» этим летом. Он провел восемь матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -