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6 сентября 2025, 22:44

Вега — о голе в матче против «Сьона»: «Удалось показать то, на что я способен»

Алина Савинова

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился впечатлениями от первого гола за питерскую команду, который он забил в матче Winline Суперсерии против «Сьона» (5:3).

«Удалось показать то, на что я способен. Забил — и почувствовал облегчение! Слава богу, гол вышел красивым. Случались ли подобные мячи в моей жизни раньше? Нет, такие точно нет — думаю, это самый красивый. Из двух! Мой дебютный гол в карьере получился очень непривлекательным, сегодняшний не идет с ним ни в какое сравнение. Я люблю каждый день пытаться довести до совершенства какие-то приемы. Буду продолжать оттачивать свое мастерство и становиться лучше», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Веги.

21-летний футболист посвятил гол в ворота «Сьона» дочке и жене.

Вега присоединился к «Зениту» этим летом. Он провел восемь матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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ФК Зенит
Роман Вега
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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