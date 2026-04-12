Соболев не стал комментировать свою пантомиму в конце матча с «Краснодаром»: «Опять вы за свое»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не стал объяснять свои действия в концовке матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

На 90+6-й минуте Соболев передразнил полузащитника «быков» Дугласа Аугусто, повторив его падение, за что получил желтую карточку.

— Что это были за пантомимы в конце матча? Вы были недовольны судейством?

— Опять вы за свое.

В сезоне-2025/26 29-летний Соболев провел 32 матча за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.

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