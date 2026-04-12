Соболев не стал комментировать свою пантомиму в конце матча с «Краснодаром»: «Опять вы за свое»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев не стал объяснять свои действия в концовке матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
На 90+6-й минуте Соболев передразнил полузащитника «быков» Дугласа Аугусто, повторив его падение, за что получил желтую карточку.
— Что это были за пантомимы в конце матча? Вы были недовольны судейством?
— Опять вы за свое.
В сезоне-2025/26 29-летний Соболев провел 32 матча за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.
Положение команд
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|
|И
|В
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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