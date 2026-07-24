Игдисамов о передаче Кругового: «Так разрезать оборону из пяти защитников — это мастерство»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил голевую передачу защитника Данилы Кругового на полузащитника Кирилла Глебова в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 против «Балтики».

Игра прошла 24 июля на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

«У него все голевые — космические. Я пошутил, что после первого тура можно уже закрывать номинацию на лучший ассист. Так разрезать оборону из пяти защитников с хорошей подстраховкой — это мастерство, подготовка. Но я бы еще отметил вбегание Глебова из глубины. На Глебова передача понравилась больше, чем на Козлова, потому что этот гол засчитали», — сказал Игдисамов.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 1 августа примет «Крылья Советов».