Семак привел ответ арбитра на вопрос о трактовке моментов: «Я не слушаю, что Мажич говорит. Сужу, что вижу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недоумение по поводу удаления вингера команды Педро в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Игра прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 78-й минуте главный арбитр Сергей Карасев после вмешательства ВАР показал прямую красную карточку Педро за грубый фол против полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
— Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали и встречали. Сели близко к своим воротам, и в первый же подход, в котором не убрал ногу Педро... Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне не понятно. В принципе, уже привыкли, трактовки сложные. В прошлом туре, когда ставили пенальти с «Динамо»... Может кто-то объяснить, когда Соболеву бьют в лицо — это не пенальти? И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись лица — и это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю, как и другие тренеры.
Я спросил у судьи в одной из предыдущих игр: «Мажич трактует моменты, где последовательность?». Он говорит: «Я не слушаю, что Мажич говорит. Я сужу, что вижу». Вот такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру. И чтобы футбольные руководители внесли ясность и навели порядок в этом вопросе.
Игра была важная для обеих команд. Первый тайм остался за нами, во втором соперник был поострее. Если бы не удаление, посмотрели бы еще минут 25 острого футбола, — отметил Семак.
«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.
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|Динамо
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|18-9
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2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
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3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
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4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
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5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
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8
|Балтика
|11
|3
|4
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|14-12
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9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
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10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
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11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
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12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
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14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
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15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
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16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
|9
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
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|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1