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Судейство

Семак привел ответ арбитра на вопрос о трактовке моментов: «Я не слушаю, что Мажич говорит. Сужу, что вижу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недоумение по поводу удаления вингера команды Педро в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 78-й минуте главный арбитр Сергей Карасев после вмешательства ВАР показал прямую красную карточку Педро за грубый фол против полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали и встречали. Сели близко к своим воротам, и в первый же подход, в котором не убрал ногу Педро... Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне не понятно. В принципе, уже привыкли, трактовки сложные. В прошлом туре, когда ставили пенальти с «Динамо»... Может кто-то объяснить, когда Соболеву бьют в лицо — это не пенальти? И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись лица — и это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю, как и другие тренеры.

Я спросил у судьи в одной из предыдущих игр: «Мажич трактует моменты, где последовательность?». Он говорит: «Я не слушаю, что Мажич говорит. Я сужу, что вижу». Вот такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру. И чтобы футбольные руководители внесли ясность и навели порядок в этом вопросе.

Игра была важная для обеих команд. Первый тайм остался за нами, во втором соперник был поострее. Если бы не удаление, посмотрели бы еще минут 25 острого футбола, — отметил Семак.

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

&laquo;Зенит&raquo; дома сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;24-м туре РПЛ.Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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