Семак привел ответ арбитра на вопрос о трактовке моментов: «Я не слушаю, что Мажич говорит. Сужу, что вижу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недоумение по поводу удаления вингера команды Педро в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 78-й минуте главный арбитр Сергей Карасев после вмешательства ВАР показал прямую красную карточку Педро за грубый фол против полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Хороший первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме не так активно прессинговали и встречали. Сели близко к своим воротам, и в первый же подход, в котором не убрал ногу Педро... Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне не понятно. В принципе, уже привыкли, трактовки сложные. В прошлом туре, когда ставили пенальти с «Динамо»... Может кто-то объяснить, когда Соболеву бьют в лицо — это не пенальти? И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись лица — и это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю, как и другие тренеры.

Я спросил у судьи в одной из предыдущих игр: «Мажич трактует моменты, где последовательность?». Он говорит: «Я не слушаю, что Мажич говорит. Я сужу, что вижу». Вот такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру. И чтобы футбольные руководители внесли ясность и навели порядок в этом вопросе.

Игра была важная для обеих команд. Первый тайм остался за нами, во втором соперник был поострее. Если бы не удаление, посмотрели бы еще минут 25 острого футбола, — отметил Семак.

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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