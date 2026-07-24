ЦСКА — «Балтика»: судья ошибся, применяя новое правило отсчета времени

В конце первого тайма матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 ЦСКА — «Балтика» судья Иван Абросимов правильно решил применить новое правило при вбрасывании мяча, но ошибочно начал не обратный отсчет, а обычный.

В том эпизоде футболист ЦСКА Матия Попович взял мяч за боковой линией, чтобы ввести его в игру. Но тут же передумал и бросил его в направлении Данила Кругового, предложив ему выполнить вбрасывание. Это характерный пример того, когда арбитру следует применить новое правило для борьбы с затягиванием времени.

При этом судья должен:

— дать сигнал свистком;

— явно просигналить рукой, что игру необходимо возобновить;

— наглядно начать обратный отсчет пяти секунд поднятой рукой.

Речь в правилах об обратном отсчете: пять, четыре, три, два, один. А Абросимов стал считать иначе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».