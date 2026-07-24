Аршавин: «ФИФА выгодно, чтобы в финале ЧМ был Месси. Но специально этого не делали»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» отреагировал на слухи, что ФИФА помогала сборной Аргентине дойти до финала чемпионата мира-2026.

— Видели теорию заговора, что Аргентину «тянули» в финал — отменяли карточки, не засчитывали офсайды у соперников?

— Слышал эту нить. Думаю, ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина, это очевидно. Но чтобы специально кто-то что-то делал, то у меня такого мнения не сложилось.

— А еще говорят, Аргентину попросили «слить» финал, чтобы получить голоса в Европе. Бред?

— Бред, конечно. Для меня — однозначно, — сказал Аршавин «СЭ».

В финале чемпионата мира-2026 Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.