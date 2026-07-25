«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью: трансляция матча РПЛ

В субботу, 25 июля, в первом туре нового сезона Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».

Прошлый чемпионат России сложился для команд не лучшим образом. «Динамо» финишировало на 7-м месте. После неудачного выступления в начале сезона Валерий Карпин уступил пост главного тренера Ролану Гусеву. За полгода работы бывший футболист бело-голубых не смог убедить руководство (в первую очередь из-за невыхода в суперфинал Кубка страны), но стабилизировал ситуацию в чемпионате и в 29-м туре обыграл тогда еще действующего чемпиона РПЛ «Краснодар». После окончания сезона «Динамо» снова возглавил немец Сандро Шварц.

«Крылья Советов» завершили чемпионат на 11-й строчке. В концовке сезона самарцы дома обыграли две московские команды — «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1). После ухода Магомеда Адиева 1 апреля Сергей Булатов сумел качественно улучшить игру в обороне, после чего с ними продлили контракт до лета 2028 года.

Матч между московской и самарской командами рассудит самый молодой арбитр в элитном дивизионе российского футбола — 24-летний Матвей Заика.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо" — «Крылья Советов». Присоединяйтесь!