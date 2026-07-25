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25 июля, 15:50
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью: трансляция матча РПЛ
Игра 1-го тура чемпионата России.
Московское «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью (0:0) в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.
Во втором туре подопечные Сандро Шварца сыграют в гостях с «Балтикой». «Динамо» предстоит непростой выезд на «Ростех Арену». Начало матча — 1 августа в 20:45 по московскому времени. «Крыльям» же предстоит ещё одна игра на выезде в Москве — на сей раз с московским ЦСКА. Матч на «ВЭБ Арене» состоится в субботу, 1 августа, в 16:15 мск.
На «ВТБ Арене» безголевая ничья
0:0 — именно таков результат первого тура между командами «Динамо» Москва и «Крылья Советов». Первый тайм однозачно был за москвичами. Активные атаки, большое количество моментов, но самарцы смогли выстоять Во втором тайме подопечные Сергея Булатова уже смотрелись активнее. Однако, пробить Андрея Лунёва и защиту «Динамо» «Крыльям» так и не удалось. Денис Макаров дебютировал за самарский клуб, сыграв против своей бывшей команды.
90+3-я минута. Заброс от Крамарича с аута в штрафную не прошёл. Мяч в руках у Лунёва.
90+2-я минута. Макаров получил мяч в штрафной от Печенина. Убрал Денис снаряд под правую, но удар не вышел от слова совсем. Мяч слабо покатился в сторону ворот.
90-я минута. Прошёл заброс в штрафную от Тюкавина. Песьяков вновь опередил нападающего «Динамо».
88-я минута. Последняя замена у самарской команды в матче. Олейников покидает поле. Вместо него выходит Столбов.
87-я минута. Включились в атаку «Крылья Советов». Макаров разгонял её по центру и делал пас в сторону Олейникова. На месте оказался Рикардо.
86-я минута. Макаров делал передачу на Крамарича в фирменном стиле. Мартин не побежал в зону передачи. Андрей Лунёв контролировал ситуацию.
83-я минута. Навес был от Олейникова на угол ворот Лунёва. Вновь Андрей хорошо играет на выходе.
82-я минута. Бителло сфолил на Чернове в нескольких метрах от штрафной. Заика фиксирует нарушение правил.
80-я минута. Осипенко выбил мяч в сторону чужой штрафной, в надежде, что Сергеев зацепится. Нападающего хозяев опередил Песьяков.
79-я минута. Окишор принял попытку пройти к чужим воротам. Сделал нападающий «Динамо» передачу во фланг. Бителло не успел за мячом.
76-я минута. Двойную замену делает Сандро Шварц. Скопинцев и Артур поле покидают. Вместо них появляются Серггев и Рубенс.
75-я минута. Божин в подкате выбил мяч у Зайдензаля, который нёсся по флангу к чужой штрафной.
75-я минута. Божин в подкате выбил мяч у Зайдензаля, который нёсся по флангу к чужой штрафной.
72-я минута. Скопинцев сделал прорыв к воротам соперника. Попытался Дмитрий пробить, был рикошет. На добивании уже готов был оказаться Тюкавин. Песьяков был ближе.
70-я минута. Зайдензаль делал заброс в штрафную на Тюкавина. Константин не успел забежать в зону передачи. Песьяков забрал футбольный снаряд в руки.
68-я минута. Крамарич готовился убегать к воротам Лунёва. Вышел Андрей за пределы штрафной и сыграл головой. Мяч отрикошетил в сторону, подстраховал своего вратаря Рикардо.
64-я минута. Двойная замена у «Динамо». Фомин и гладышев покинули поле. Вместо них вышли Миранчук и Окишор.
64-я минута. Тройная замена у самарцев: Баньяц, Рахманович и Рассказов покинули поле. Вместо них вышли Гальдамес, новички Крамарич и Макаров (бывший футболист «Динамо»).
62-я минута. Со штрафного пробивал Олейников. Попал в грудь Зайдензалю. Игра остановлена.
61-я минута. Олейников вошёл в штрафную и пробил по воротам. Защитник Рикардо принял удар на себя и отбил мяч.
60-я минута. Гладышев получил мяч от Тюкавина, побежал к воротам. Ярослава накрывал Божин. Пробил вингер «Динамо» мимо ворот.
58-я минута. На трибуне сегодня присутствуют игроки «Динамо» Хуан Касерес и Луис Чавес.
57-я минута. Фомин отдавал хорошую передачу на ход Артуру в чужую штрафную. Вингера хозяев опередил Чернов.
56-я минута. Разыграли штрафной хозяева. Мяч полетел в штрафную, однако Осипенко сфолил на игроке гостей. Заика фиксирует нарушение правил.
54-я минута. Зайдензаль практически со своей половины поля прошёл с мячом к линии вратарской соперника. В последний момент в борьбу включился Божин, выбив его на угловой.
52-я минута. С подачи на углвоом пробил Фомин головой. Капитан динамовцев не приложился как нужно к мячу, который еле вылетел за лицевую.
50-я минута. Одним движением остановил Осипенко атаку самарчан. Олейников бежал к мячу, что есть силы, но в подкате его опередил защитник «Динамо». Далее Максим тем же движением отобрал мяч у Печенина.
48-я минута. «Крылья» стали смелее бежать к чужим воротам. Рассказов навешивал мяч на противоположный фланг на Витюгова. Максима опредил Зайдензаль, головой мяч скинул Лунёву.
46-я минута. Сразу же после стартового свистка «Крылья» побежали в атаку. Олейников с левой пробил довольно сильно. Лунёв тащит мяч из угла. А затем еще после навеса Рассказова кулаком выбивает мяч за пределы штрафной.
Команды завершили первый тайм без забитых мячей
Несмотря на отсутствие голов — матч на «ВТБ Арене» скучным не назвать. Достаточно спасений от голкиперов команд — Андрея Лунёва и Сергея Песьякова. Динамовцы не сумели реализовать преимущество по статистике и ударам в забитые мячи, в то время как «Крылья» были хороши на контратаках. Ждём вторую половину встречи.
43-я минута. Ещё одна скоростная атака прошла у «Крыльев». Баньяц забросил мяч в штрафную на Витюгова. У Максима было время и пространство для решения. Однако, во время навеса мяч успел выбить Рикардо.
42-я минута. Прошёл навес от Баньяца с фланга в штрафную «Динамо». И как оказалось — точно в руки Лунёву.
40-я минута. Навешивал Бителло со штрафного на половину поля соперника. Рикардо в воздухе пробивал — мимо.
38-я минута. Опасный заброс с Фланга от Гладышева. Тюкавин уже был близок к тому, чтобы пробить с пары метров. Констанца в последний момент включился и выбил мяч буквально на ленточке.
34-я минута. Констанца грубо наступил на Бителло в центре поля. Заика пока ограничивается лишь устным предупреждением.
30-я минута. Вновь подопечные Сандро Шварца стали активно атаковать. Зайдензаль у лицевой соперника пытался сделать навес. Олейников отработал в обороне и выбил мяч на угловой.
29-я минута. Артур получил пространство и мяч около штрафной Песьякова и пробил в угол. Голкипер самарской команды успел среагировать и в падении выбил мяч на угловой.
27-я минута. Прекрасная атака «Крыльев». Олейников забежал между линиями — его упустил Рикардо. Иван зашёл с фланга и пробил низом точно в створ. Андрей Лунёв снова на месте.
25-я минута. Очень легко ходил мяч в штрафной самарчан. Скопинцев сделал прострел низом в штрафную гостей. Отозвался на него Бителло, пробив в падении через себя — выше ворот. Правда, до этого, лайнсмен зафиксировал офсайд.
23-я минута. Баньяц разыгрывал угловой. Мяч прилетел точно в голову Витюгову. Максим пробил в створ. Лунёв в полёте выручил хозяев.
22-я минута. Печенин после заброса пытался в одиночку убежать в атаку к воротам Лунёва. На фланге его накрыл Заёдензаль, выбив мяч на угловой.
19-я минута. Опасный момент после углового у динамовцев. Зайдензаль, получив мяч, пробил слёту. Правда защитник хозяев попал в ногу Тюкавину, не ожидавшему такого развития событий. Мяч вылетел за лицевую.
17-я минута. Фолит Скопинцев, мешая Рассказову выйти в атаку. «Динамо» в последние минуты атакует меньше.
14-я минута. Тюкавин оторвался от игроков «Крыльев» и пробил на ходу из-за пределов штрафной. Мяч полетел выше ворот.
13-я минута. Баньяц опасно подавал мяч со штрафного на дальнюю штангу. Лунёв в падении мяч забирает.
12-я минута. Бителло фолит на Рахмановиче на своей половине поля. «Крылья» заработали штрафной.
10-я минута. Навес от Гладышева в штрафную соперника едва не привёл к голу. От Констанцы мяч отрикошетил к Бителло. Бразилец покатил мяч Глебову. Данил пробил, но прямо по центру.
9-я минута. Первая попытка полноценного удара от Артура. Мяч покатился несильно, отрикошетил и оказался в руках у Песьякова.
8-я минута. Практически не переставая атакует «Динамо». Сейчас передачи на фланги самарчан могут завершиться чем-то опасным. Гости обороняются.
6-я минута. Тюкавин обходил двух игроков самарской команды и решил пробить. Мяч прилетел в грудь Баньяцу недалеко от штрафной Песьякова.
4-я минута. Прекрасно держится мяч у динамовцев. Правда, передача от Максименко на ход Гладышеву не прошла. Печенин опередил вингера москвичей.
3-я минута. После включения ВАР Матвей Заика поменял решение: вместо углового «Динамо» будет удар от ворот от Сергея Песьякова.
2-я минута. «Динамо» спокойно катает мяч у себя в штрафной. «Крылья Советов» не дают выйти хозяевам со своей половины.
Четырёхногий амбассадор пёс Тедди нанёс символический удар по мячу на стадионе перед матчем.
Состав «Крыльев» на матч с «Динамо»
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.
Запасные: Кокарев, Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Гальдамес, Столбов, Макаров, Крамарич, Шитов, Джеффари, Игнатенко.
Сандро Шварц доверяет следующем игрокам в матче с «Крыльями»
«Динамо» Москва: Лунёв, Дэвид, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Рубенс, Бабаев, Миранчук, Сергеев, Кутицкий, Окишор.
«Динамо» — «Крылья Советов»: потери
У «Динамо» встречу пропустит полузащитник Луис Чавес, получивший отдых после участия в ЧМ-2026 в составе сборной Мексики. Под вопросом будущее в клубе марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба.
«Крылья Советов» подходят к старту сезона без потерь.
Результаты «Крыльев Советов» в товарищеских матчах
«Крылья» сначала сыграли вничью с «Нефтехимиком» из Нижнекамска (1:1). Затем последовали четыре подряд поражения: от саратовского «Сокола» (2:3), «Спартака» (2:3), «Акрона» (1:2) и «Рубина» (0:2).
Результаты «Динамо» в товарищеских матчах
Команда Сандро Шварца начала предсезонную подготовку с поражения от «Торпедо» (0:2) в июне, после которого последовала серия из пяти подряд побед: над «Нижним Новгородом», «Оренбургом», «Динамо-2», «Акроном» и ЦСКА с общим счетом 20:4.
«Динамо» — «Крылья Советов»: история личных встреч
Всего в элитном дивизионе команды провели 58 игр, начиная с 1993 года. Перевес в пользу москвичей — 27 побед, самарцы выиграли 18 раз, также было зафиксировано 13 ничейных результатов.
В прошлом сезоне команды пересекались четыре раза: в чемпионате две победы на счету «Динамо» (4:0 дома и 3:2 в гостях), в пути РПЛ Кубка москвичи разгромили соперника на «ВТБ Арене» — 4:0, а на «Солидарность Арене» в Самаре счет открыт не был — 0:0).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Москва — «Крылья Советов»
Игру московской и самарской команд в прямом эфире покажет платный спортивный канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» Москва — «Крылья Советов»
Матч команд Сандро Шварца и Сергея Булатова состоится в субботу, 25 июля, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
В субботу, 25 июля, в первом туре нового сезона Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».
Прошлый чемпионат России сложился для команд не лучшим образом. «Динамо» финишировало на 7-м месте. После неудачного выступления в начале сезона Валерий Карпин уступил пост главного тренера Ролану Гусеву. За полгода работы бывший футболист бело-голубых не смог убедить руководство (в первую очередь из-за невыхода в суперфинал Кубка страны), но стабилизировал ситуацию в чемпионате и в 29-м туре обыграл тогда еще действующего чемпиона РПЛ «Краснодар». После окончания сезона «Динамо» снова возглавил немец Сандро Шварц.
«Крылья Советов» завершили чемпионат на 11-й строчке. В концовке сезона самарцы дома обыграли две московские команды — «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1). После ухода Магомеда Адиева 1 апреля Сергей Булатов сумел качественно улучшить игру в обороне, после чего с ними продлили контракт до лета 2028 года.
Матч между московской и самарской командами рассудит самый молодой арбитр в элитном дивизионе российского футбола — 24-летний Матвей Заика.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо" — «Крылья Советов». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1