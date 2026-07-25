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25 июля, 15:50

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью: трансляция матча РПЛ

Игра 1-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
25 июля, 16:00

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью (0:0) в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Крылья Советов

25 июля, 15:59

А на этом всё! Спасибо, что следили за РПЛ вместе с нами! До новых встреч!

25 июля, 15:57

Во втором туре подопечные Сандро Шварца сыграют в гостях с «Балтикой». «Динамо» предстоит непростой выезд на «Ростех Арену». Начало матча — 1 августа в 20:45 по московскому времени. «Крыльям» же предстоит ещё одна игра на выезде в Москве — на сей раз с московским ЦСКА. Матч на «ВЭБ Арене» состоится в субботу, 1 августа, в 16:15 мск.

25 июля, 15:54

На «ВТБ Арене» безголевая ничья

0:0 — именно таков результат первого тура между командами «Динамо» Москва и «Крылья Советов». Первый тайм однозачно был за москвичами. Активные атаки, большое количество моментов, но самарцы смогли выстоять Во втором тайме подопечные Сергея Булатова уже смотрелись активнее. Однако, пробить Андрея Лунёва и защиту «Динамо» «Крыльям» так и не удалось. Денис Макаров дебютировал за самарский клуб, сыграв против своей бывшей команды.

25 июля, 15:53

90+3-я минута. Заброс от Крамарича с аута в штрафную не прошёл. Мяч в руках у Лунёва.

25 июля, 15:51

90+2-я минута. Макаров получил мяч в штрафной от Печенина. Убрал Денис снаряд под правую, но удар не вышел от слова совсем. Мяч слабо покатился в сторону ворот.

25 июля, 15:51

90-я минута. Три минуты добавлено к основному времени матча.

25 июля, 15:50

90-я минута. Прошёл заброс в штрафную от Тюкавина. Песьяков вновь опередил нападающего «Динамо».

25 июля, 15:48

88-я минута. Последняя замена у самарской команды в матче. Олейников покидает поле. Вместо него выходит Столбов.

25 июля, 15:47

87-я минута. Включились в атаку «Крылья Советов». Макаров разгонял её по центру и делал пас в сторону Олейникова. На месте оказался Рикардо.

25 июля, 15:46

86-я минута. Макаров делал передачу на Крамарича в фирменном стиле. Мартин не побежал в зону передачи. Андрей Лунёв контролировал ситуацию.

25 июля, 15:45

85-я минута. На стадионе звучит удар в гонг — это традиция на стадионе «ВТБ Арена».

25 июля, 15:44

83-я минута. Навес был от Олейникова на угол ворот Лунёва. Вновь Андрей хорошо играет на выходе.

25 июля, 15:42

82-я минута. Бителло сфолил на Чернове в нескольких метрах от штрафной. Заика фиксирует нарушение правил.

25 июля, 15:40

80-я минута. Осипенко выбил мяч в сторону чужой штрафной, в надежде, что Сергеев зацепится. Нападающего хозяев опередил Песьяков.

25 июля, 15:39

79-я минута. Окишор принял попытку пройти к чужим воротам. Сделал нападающий «Динамо» передачу во фланг. Бителло не успел за мячом.

25 июля, 15:38

78-я минута. У «Крыльев» покинул поле Витюгов. Вместо него вышел Ороз.

25 июля, 15:37

76-я минута. Двойную замену делает Сандро Шварц. Скопинцев и Артур поле покидают. Вместо них появляются Серггев и Рубенс.

25 июля, 15:37

75-я минута. Божин в подкате выбил мяч у Зайдензаля, который нёсся по флангу к чужой штрафной.

25 июля, 15:36

75-я минута. Божин в подкате выбил мяч у Зайдензаля, который нёсся по флангу к чужой штрафной.

25 июля, 15:33

72-я минута. Скопинцев сделал прорыв к воротам соперника. Попытался Дмитрий пробить, был рикошет. На добивании уже готов был оказаться Тюкавин. Песьяков был ближе.

25 июля, 15:31

70-я минута. Зайдензаль делал заброс в штрафную на Тюкавина. Константин не успел забежать в зону передачи. Песьяков забрал футбольный снаряд в руки.

25 июля, 15:29

68-я минута. Крамарич готовился убегать к воротам Лунёва. Вышел Андрей за пределы штрафной и сыграл головой. Мяч отрикошетил в сторону, подстраховал своего вратаря Рикардо.

25 июля, 15:27

66-я минута. Фолит Рикардо. Прерывается атака «Динамо».

25 июля, 15:26

64-я минута. Двойная замена у «Динамо». Фомин и гладышев покинули поле. Вместо них вышли Миранчук и Окишор.

25 июля, 15:25

64-я минута. Тройная замена у самарцев: Баньяц, Рахманович и Рассказов покинули поле. Вместо них вышли Гальдамес, новички Крамарич и Макаров (бывший футболист «Динамо»).

25 июля, 15:23

62-я минута. Со штрафного пробивал Олейников. Попал в грудь Зайдензалю. Игра остановлена.

25 июля, 15:21

61-я минута. Олейников вошёл в штрафную и пробил по воротам. Защитник Рикардо принял удар на себя и отбил мяч.

25 июля, 15:20

60-я минута. Гладышев получил мяч от Тюкавина, побежал к воротам. Ярослава накрывал Божин. Пробил вингер «Динамо» мимо ворот.

25 июля, 15:18

58-я минута. На трибуне сегодня присутствуют игроки «Динамо» Хуан Касерес и Луис Чавес.

25 июля, 15:17

57-я минута. Фомин отдавал хорошую передачу на ход Артуру в чужую штрафную. Вингера хозяев опередил Чернов.

25 июля, 15:16

56-я минута. Разыграли штрафной хозяева. Мяч полетел в штрафную, однако Осипенко сфолил на игроке гостей. Заика фиксирует нарушение правил.

25 июля, 15:14

54-я минута. Зайдензаль практически со своей половины поля прошёл с мячом к линии вратарской соперника. В последний момент в борьбу включился Божин, выбив его на угловой.

25 июля, 15:12

52-я минута. С подачи на углвоом пробил Фомин головой. Капитан динамовцев не приложился как нужно к мячу, который еле вылетел за лицевую.

25 июля, 15:10

50-я минута. Одним движением остановил Осипенко атаку самарчан. Олейников бежал к мячу, что есть силы, но в подкате его опередил защитник «Динамо». Далее Максим тем же движением отобрал мяч у Печенина.

25 июля, 15:08

48-я минута. «Крылья» стали смелее бежать к чужим воротам. Рассказов навешивал мяч на противоположный фланг на Витюгова. Максима опредил Зайдензаль, головой мяч скинул Лунёву.

25 июля, 15:06

46-я минута. Сразу же после стартового свистка «Крылья» побежали в атаку. Олейников с левой пробил довольно сильно. Лунёв тащит мяч из угла. А затем еще после навеса Рассказова кулаком выбивает мяч за пределы штрафной.

25 июля, 15:05

Второй тайм стартует

46-я минута. Вторая половина матча на «ВТБ Арене» начинается.

25 июля, 14:49

Команды завершили первый тайм без забитых мячей

Несмотря на отсутствие голов — матч на «ВТБ Арене» скучным не назвать. Достаточно спасений от голкиперов команд — Андрея Лунёва и Сергея Песьякова. Динамовцы не сумели реализовать преимущество по статистике и ударам в забитые мячи, в то время как «Крылья» были хороши на контратаках. Ждём вторую половину встречи.

25 июля, 14:48

45-я минута. К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

25 июля, 14:46

43-я минута. Ещё одна скоростная атака прошла у «Крыльев». Баньяц забросил мяч в штрафную на Витюгова. У Максима было время и пространство для решения. Однако, во время навеса мяч успел выбить Рикардо.

25 июля, 14:45

42-я минута. Прошёл навес от Баньяца с фланга в штрафную «Динамо». И как оказалось — точно в руки Лунёву.

25 июля, 14:43

40-я минута. Навешивал Бителло со штрафного на половину поля соперника. Рикардо в воздухе пробивал — мимо.

25 июля, 14:41

38-я минута. Опасный заброс с Фланга от Гладышева. Тюкавин уже был близок к тому, чтобы пробить с пары метров. Констанца в последний момент включился и выбил мяч буквально на ленточке.

25 июля, 14:37

34-я минута. Констанца грубо наступил на Бителло в центре поля. Заика пока ограничивается лишь устным предупреждением.

25 июля, 14:35

33-я минута. На газоне лежит Рассказов. Николаю досталось в верховой борьбе.

25 июля, 14:34

30-я минута. Вновь подопечные Сандро Шварца стали активно атаковать. Зайдензаль у лицевой соперника пытался сделать навес. Олейников отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

25 июля, 14:31

29-я минута. Артур получил пространство и мяч около штрафной Песьякова и пробил в угол. Голкипер самарской команды успел среагировать и в падении выбил мяч на угловой.

25 июля, 14:30

27-я минута. Прекрасная атака «Крыльев». Олейников забежал между линиями — его упустил Рикардо. Иван зашёл с фланга и пробил низом точно в створ. Андрей Лунёв снова на месте.

25 июля, 14:28

25-я минута. Очень легко ходил мяч в штрафной самарчан. Скопинцев сделал прострел низом в штрафную гостей. Отозвался на него Бителло, пробив в падении через себя — выше ворот. Правда, до этого, лайнсмен зафиксировал офсайд.

25 июля, 14:26

23-я минута. Баньяц разыгрывал угловой. Мяч прилетел точно в голову Витюгову. Максим пробил в створ. Лунёв в полёте выручил хозяев.

25 июля, 14:25

22-я минута. Печенин после заброса пытался в одиночку убежать в атаку к воротам Лунёва. На фланге его накрыл Заёдензаль, выбив мяч на угловой.

25 июля, 14:22

19-я минута. Опасный момент после углового у динамовцев. Зайдензаль, получив мяч, пробил слёту. Правда защитник хозяев попал в ногу Тюкавину, не ожидавшему такого развития событий. Мяч вылетел за лицевую.

25 июля, 14:20

17-я минута. Фолит Скопинцев, мешая Рассказову выйти в атаку. «Динамо» в последние минуты атакует меньше.

25 июля, 14:17

14-я минута. Тюкавин оторвался от игроков «Крыльев» и пробил на ходу из-за пределов штрафной. Мяч полетел выше ворот.

25 июля, 14:16

13-я минута. Баньяц опасно подавал мяч со штрафного на дальнюю штангу. Лунёв в падении мяч забирает.

25 июля, 14:15

12-я минута. Бителло фолит на Рахмановиче на своей половине поля. «Крылья» заработали штрафной.

25 июля, 14:13

10-я минута. Навес от Гладышева в штрафную соперника едва не привёл к голу. От Констанцы мяч отрикошетил к Бителло. Бразилец покатил мяч Глебову. Данил пробил, но прямо по центру.

25 июля, 14:11

9-я минута. Первая попытка полноценного удара от Артура. Мяч покатился несильно, отрикошетил и оказался в руках у Песьякова.

25 июля, 14:10

8-я минута. Практически не переставая атакует «Динамо». Сейчас передачи на фланги самарчан могут завершиться чем-то опасным. Гости обороняются.

25 июля, 14:09

7-я минута. Опасная игра возле штрафной «Динамо». Олейников свалил с ног Рикардо.

25 июля, 14:08

6-я минута. Тюкавин обходил двух игроков самарской команды и решил пробить. Мяч прилетел в грудь Баньяцу недалеко от штрафной Песьякова.

25 июля, 14:07

4-я минута. Прекрасно держится мяч у динамовцев. Правда, передача от Максименко на ход Гладышеву не прошла. Печенин опередил вингера москвичей.

25 июля, 14:05

3-я минута. После включения ВАР Матвей Заика поменял решение: вместо углового «Динамо» будет удар от ворот от Сергея Песьякова.

25 июля, 14:04

2-я минута. «Динамо» спокойно катает мяч у себя в штрафной. «Крылья Советов» не дают выйти хозяевам со своей половины.

25 июля, 14:03

Матч стартовал

1-я минута. Игра в Москве началась.

25 июля, 14:02

Четырёхногий амбассадор пёс Тедди нанёс символический удар по мячу на стадионе перед матчем.

25 июля, 13:58

Звучит гимн Российской Федерации в честь старта РПЛ.

25 июля, 13:57

Матвей Заика выводит команды на поле «ВТБ Арены».

25 июля, 13:10

Состав «Крыльев» на матч с «Динамо»

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.

Запасные: Кокарев, Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Гальдамес, Столбов, Макаров, Крамарич, Шитов, Джеффари, Игнатенко.

25 июля, 13:07

Сандро Шварц доверяет следующем игрокам в матче с «Крыльями»

«Динамо» Москва: Лунёв, Дэвид, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Рубенс, Бабаев, Миранчук, Сергеев, Кутицкий, Окишор.

25 июля, 01:05

«Динамо» — «Крылья Советов»: потери

У «Динамо» встречу пропустит полузащитник Луис Чавес, получивший отдых после участия в ЧМ-2026 в составе сборной Мексики. Под вопросом будущее в клубе марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба.

«Крылья Советов» подходят к старту сезона без потерь.

25 июля, 00:55

Результаты «Крыльев Советов» в товарищеских матчах

«Крылья» сначала сыграли вничью с «Нефтехимиком» из Нижнекамска (1:1). Затем последовали четыре подряд поражения: от саратовского «Сокола» (2:3), «Спартака» (2:3), «Акрона» (1:2) и «Рубина» (0:2).

25 июля, 00:45

Результаты «Динамо» в товарищеских матчах

Команда Сандро Шварца начала предсезонную подготовку с поражения от «Торпедо» (0:2) в июне, после которого последовала серия из пяти подряд побед: над «Нижним Новгородом», «Оренбургом», «Динамо-2», «Акроном» и ЦСКА с общим счетом 20:4.

25 июля, 00:35

«Динамо» — «Крылья Советов»: история личных встреч

Всего в элитном дивизионе команды провели 58 игр, начиная с 1993 года. Перевес в пользу москвичей — 27 побед, самарцы выиграли 18 раз, также было зафиксировано 13 ничейных результатов.

В прошлом сезоне команды пересекались четыре раза: в чемпионате две победы на счету «Динамо» (4:0 дома и 3:2 в гостях), в пути РПЛ Кубка москвичи разгромили соперника на «ВТБ Арене» — 4:0, а на «Солидарность Арене» в Самаре счет открыт не был — 0:0).

25 июля, 00:25

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

Игру московской и самарской команд в прямом эфире покажет платный спортивный канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

25 июля, 00:15

Дата, место и время начала матча «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

Матч команд Сандро Шварца и Сергея Булатова состоится в субботу, 25 июля, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

25 июля, 00:05

В субботу, 25 июля, в первом туре нового сезона Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».

Прошлый чемпионат России сложился для команд не лучшим образом. «Динамо» финишировало на 7-м месте. После неудачного выступления в начале сезона Валерий Карпин уступил пост главного тренера Ролану Гусеву. За полгода работы бывший футболист бело-голубых не смог убедить руководство (в первую очередь из-за невыхода в суперфинал Кубка страны), но стабилизировал ситуацию в чемпионате и в 29-м туре обыграл тогда еще действующего чемпиона РПЛ «Краснодар». После окончания сезона «Динамо» снова возглавил немец Сандро Шварц.

«Крылья Советов» завершили чемпионат на 11-й строчке. В концовке сезона самарцы дома обыграли две московские команды — «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1). После ухода Магомеда Адиева 1 апреля Сергей Булатов сумел качественно улучшить игру в обороне, после чего с ними продлили контракт до лета 2028 года.

Матч между московской и самарской командами рассудит самый молодой арбитр в элитном дивизионе российского футбола — 24-летний Матвей Заика.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо" — «Крылья Советов». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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