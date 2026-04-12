Мусаев — о ничьей с «Зенитом»: «Игра получилась боевая, плотная. Во втором тайме «Краснодар» был лучше»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч против «Зенита» в 24-м туре чемпионата России.
Игра команд прошла 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершился ничьей со счетом 1:1. Вингер питерцев Педро был удален на 78-й минуте.
— Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная. Для команд на кону стояло многое. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно, соперник забил. Далее мы отодвинули игру, второй тайм прошел на половине поля «Зенита». Ждали своего момента и дождались. Были близки ко второму голу. В целом, футболисты проделали отличную работу. Тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление у всех, кто ее смотрел. Борьба начинается, самое интересное — впереди.
— Вы чувствуете удовлетворение от ничьей или расстроены, что не удалось довести матч до победы?
— Было два отличных шанса, чтобы забить — не получилось. Повторюсь, в первом тайме соперник был лучше. Во втором — мы. Ничья — заслуженный результат. Нужно чуть остыть, чтобы все пересмотреть и дать комментарий.
— Что было в моменте с Педро?
— Я не видел повтора. Видел только, как Карасев смотрел. Педро открытыми шипами ударил в голеностоп... Странно, что не было свистка для фола.
— В основе «Краснодара» вышло всего 2 россиянина. Галицкий мечтал об 11 воспитанниках в команде.
— Сегодня играет тот, кто сильнее. У Черникова была дисквалификация. У Петрова тяжелая травма. Большая вероятность, что сегодня они бы играли. Но ваш вопрос прокомментировать не могу, — отметил Мусаев.
«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -