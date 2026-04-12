Мусаев — о ничьей с «Зенитом»: «Игра получилась боевая, плотная. Во втором тайме «Краснодар» был лучше»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч против «Зенита» в 24-м туре чемпионата России.

Игра команд прошла 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершился ничьей со счетом 1:1. Вингер питерцев Педро был удален на 78-й минуте.

— Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная. Для команд на кону стояло многое. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно, соперник забил. Далее мы отодвинули игру, второй тайм прошел на половине поля «Зенита». Ждали своего момента и дождались. Были близки ко второму голу. В целом, футболисты проделали отличную работу. Тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление у всех, кто ее смотрел. Борьба начинается, самое интересное — впереди.

— Вы чувствуете удовлетворение от ничьей или расстроены, что не удалось довести матч до победы?

— Было два отличных шанса, чтобы забить — не получилось. Повторюсь, в первом тайме соперник был лучше. Во втором — мы. Ничья — заслуженный результат. Нужно чуть остыть, чтобы все пересмотреть и дать комментарий.

— Что было в моменте с Педро?

— Я не видел повтора. Видел только, как Карасев смотрел. Педро открытыми шипами ударил в голеностоп... Странно, что не было свистка для фола.

— В основе «Краснодара» вышло всего 2 россиянина. Галицкий мечтал об 11 воспитанниках в команде.

— Сегодня играет тот, кто сильнее. У Черникова была дисквалификация. У Петрова тяжелая травма. Большая вероятность, что сегодня они бы играли. Но ваш вопрос прокомментировать не могу, — отметил Мусаев.

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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