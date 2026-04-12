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12 апреля, 22:14

Мусаев — о ничьей с «Зенитом»: «Игра получилась боевая, плотная. Во втором тайме «Краснодар» был лучше»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил матч против «Зенита» в 24-м туре чемпионата России.

Игра команд прошла 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершился ничьей со счетом 1:1. Вингер питерцев Педро был удален на 78-й минуте.

— Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная. Для команд на кону стояло многое. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно, соперник забил. Далее мы отодвинули игру, второй тайм прошел на половине поля «Зенита». Ждали своего момента и дождались. Были близки ко второму голу. В целом, футболисты проделали отличную работу. Тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление у всех, кто ее смотрел. Борьба начинается, самое интересное — впереди.

— Вы чувствуете удовлетворение от ничьей или расстроены, что не удалось довести матч до победы?

— Было два отличных шанса, чтобы забить — не получилось. Повторюсь, в первом тайме соперник был лучше. Во втором — мы. Ничья — заслуженный результат. Нужно чуть остыть, чтобы все пересмотреть и дать комментарий.

— Что было в моменте с Педро?

— Я не видел повтора. Видел только, как Карасев смотрел. Педро открытыми шипами ударил в голеностоп... Странно, что не было свистка для фола.

— В основе «Краснодара» вышло всего 2 россиянина. Галицкий мечтал об 11 воспитанниках в команде.

— Сегодня играет тот, кто сильнее. У Черникова была дисквалификация. У Петрова тяжелая травма. Большая вероятность, что сегодня они бы играли. Но ваш вопрос прокомментировать не могу, — отметил Мусаев.

«Краснодар» набрал 53 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

&laquo;Зенит&raquo; дома сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;24-м туре РПЛ.Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве

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Мурад Мусаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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