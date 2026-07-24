ЦСКА — «Балтика»: первая судейская загадка чемпионата — почему не назначен пенальти?

На 59-й минуте матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 ЦСКА — «Балтика» судья Иван Абросимов не обратил внимания на два контакта мяча с руками футболистов обеих команд в ходе атаки армейцев. Сначала мяч отскочил от бедра Лусиано Гонду в его левую руку. Затем нападающий пробил по воротам и уже Натан Гассама правой рукой остановил мяч, летевший в створ.



Видеоассистенты Евгений Буланов и Сергей Иванов вмешались в действия арбитра и предложили ему посмотреть повторы на мониторе у поля. Как и положено, ВАР сначала показал Абросимову контакт мяча с рукой защитника. А затем открутил запись и показал уже контакт мяча с рукой нападающего.



На 61-й минуте судья объявил: «После видеопросмотра определено: до наказуемой игры игрока номер 4 (Гассама) была наказуемая игра футболиста ЦСКА номер 32 (Гонду). Решение: штрафной удар, фол в атаке».



С оценкой действий Гассама все понятно — рука отставлена, она вне сомнений наказуема. А вот как быть с оценкой того, что сделал Гонду? Тут наверняка будут споры и мнения разделятся. И будет достаточно тех экспертов, кто скажет, что нападающий ЦСКА ничего не нарушил.

И с ними можно согласиться. Мяч сначала попадает нападающему в бедро и с очень короткого расстояния отскакивает в руку. При этом:



— Гонду не направляет руку к мячу;



— рука находится близко к телу и не создает очевидного дополнительного барьера;



— ее положение объясняется движением игрока в борьбе и подготовкой к удару.



Случайный контакт автоматически наказывается только тогда, когда этот же футболист сразу после него забивает гол. Гонду не забил — он лишь продолжил атаку и нанес удар.