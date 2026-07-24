ЦСКА — «Балтика»: видео голов матча

ЦСКА дома обыграл «Балтику» в матче 1-го тура РПЛ — 2:1.

Форвард гостей Чинонсо Оффор открыл счет на 1-й минуте встречи. На 33-й минуте защитник калининградцев Эдуардо Андерсон забил в свои ворота. На 36-й минуте отличился хавбек армейцев Кирилл Глебов.

1-я минута. Оффор — 0:1

33-я минута. Андерсон, в свои ворота — 1:1

36-я минута. Глебов — 1:2

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».