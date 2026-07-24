Opta: «Балтика» проиграла пять матчей в РПЛ подряд

«Балтика» проиграла в пяти матчах РПЛ подряд с учетом игр сезона-2025/26, сообщает Opta.

24 июля калининградцы проиграли ЦСКА со счетом 1:2 в первом туре чемпионата России. В конце прошлого сезона они уступили «Акрону» (0:1), «Рубину» (0:1), «Локомотиву» (0:1) и московскому «Динамо» (1:2) в четырех заключительных матчах РПЛ.

По данным источника, только однажды у главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева» была серия поражений хуже в РПЛ — в «Ахмате» и «Торпедо» он проиграл по 6 матчей подряд в 2022 году.

1 августа «Балтика» у себя дома встретится во втором туре чемпионата России с московским «Динамо».