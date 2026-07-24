Главный тренер «Балтики» Талалаев о поражении от ЦСКА: «Проиграли, значит, это неудачный матч»

Главный тренер «Балтики» Талалаев поделился впечатлениями от игры своей команды с ЦСКА (1:2) в первом туре РПЛ.

На 1-й минуте матча забил форвард калининградцев Чинонсо Оффор. На 33-й минуте армейцы сравняли счет после автогола Эдуардо Андерсона, а на 36-й Кирилл Глебов вывел красно-синих вперед.

«Мы проиграли. Значит, это неудачный матч. Хотя сыграли близко к максимуму. Но быстрый гол, мне кажется, сослужил нехорошую службу. Ребята охраняли счет 1:0. Мы будем играть так же, как в прошлом году. Умеем мы бросать аут — бросаем, умеем проводить быстрые атаки — мы проводим. Качеством игры во втором тайме я удовлетворен. Я видел, что мы создаем моменты. Немного не удовлетворила игра взрослых опытных футболистов. Я им об этом сказал», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

1 августа «Балтика» у себя дома встретится с московским «Динамо» во втором туре чемпионата России.