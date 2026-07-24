Хаит: «На больших турнирах побеждают тренеры, которые ничего не боятся. А Тухель испугался»

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере сборной Англии Томасе Тухеле.

— Меня дико разочаровал Томас Тухель. Я ведь изначально считал фаворитом сборную Англии. Самый сбалансированный состав, сильный тренер, который умеет побеждать. Он выбрал собственный путь. Не пошел на поводу у публики, не включил в заявку Магуайра, Палмера и Фодена. А как по ходу турнира британцы вырывали победы?! Но все перечеркнула необъяснимая замена Гордона на Консу в полуфинале с Аргентиной на 72-й минуте...

— Андрей Талалаев на страницах «СЭ» встал на защиту немца: «Категорически не согласен с теми, кто упрекает Тухеля в трусливой тактике. Он все делал правильно с точки зрения логики. Просто не сработало».

— Талалаев рассуждает как классический представитель отечественной тренерской школы. К чему склонялись его коллеги в матчах повышенной важности, когда пытались удержать нужный счет? К замене нападающего на защитника. Это тактика «как бы чего не вышло».

Безусловно, выпустить Рэшфорда вместо Гордона — серьезный риск. Проще укрепить оборону. Но в этом решении нет чего-то яркого, экстраординарного. Выходящего за рамки. Как в волейбольном финале Олимпиады, когда Владимир Алекно внезапно перевел Мусэрского на позицию диагонального и перевернул игру с Бразилией.

— Ну и сравнение.

— Я имею в виду, что на больших турнирах побеждают тренеры, которые ничего не боятся. А Тухель испугался. Хотя до 72-й минуты англичане контролировали игру, справлялись с Месси. И вдруг такой шаг... Реально трусливый, иного слова не подберешь.